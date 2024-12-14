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Spor

Hakan Kutlu: Bu mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, İstanbulspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, bu mağlubiyeti gelecek haftalarda telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Hakan Kutlu: Bu mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Çok üzgünüz. Maçın son saniyelerinde kaybettik. Aslında ikinci istediğimiz gibi oynamıştık. İlk yarı biraz sıkıntılıydık ama ikinci yarıda istediğimiz şeyleri yapan takımdık, gol de bulduk. Son saniye ne yazık ki olmayacak bir şey oldu, kendi yaptığımız hatadan gol yedik. Üzgünüz, bu mağlubiyeti inşallah önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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