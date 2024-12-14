Hakan Kutlu: Bu mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Çok üzgünüz. Maçın son saniyelerinde kaybettik. Aslında ikinci istediğimiz gibi oynamıştık. İlk yarı biraz sıkıntılıydık ama ikinci yarıda istediğimiz şeyleri yapan takımdık, gol de bulduk. Son saniye ne yazık ki olmayacak bir şey oldu, kendi yaptığımız hatadan gol yedik. Üzgünüz, bu mağlubiyeti inşallah önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.