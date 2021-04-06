İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Nisan 2021 Salı / 24 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1031
  • EURO
    9,6048
  • ALTIN
    450.23
  • BIST100
    1442.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Kutlu: İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı
Spor

Hakan Kutlu: İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

AA06 Nisan 2021 Salı 00:43 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 00:43
ABONE OL

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hakan Kutlu, "İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik. Daha fazla pozisyona girerek iyi bir futbol oynadık. İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. Golü bulabilseydik Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Maç daha farklı yerlere gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

"BURADAN EN AZ 1 PUANLA DÖNEBİLİRDİK"

İkinci yarıda da iyi oyunlarını sürdürdüklerini aktaran Hakan Kutlu, "Rakipten fazla baskı yemedik. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Oyun olarak iyiydik. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. 8 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi lige tutunduracak." diyerek sözlerini tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.