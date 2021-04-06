Hakan Kutlu: İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı

AA 06 Nisan 2021 Salı 00:43 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 00:43

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hakan Kutlu, "İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik. Daha fazla pozisyona girerek iyi bir futbol oynadık. İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. Golü bulabilseydik Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Maç daha farklı yerlere gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

"BURADAN EN AZ 1 PUANLA DÖNEBİLİRDİK"



İkinci yarıda da iyi oyunlarını sürdürdüklerini aktaran Hakan Kutlu, "Rakipten fazla baskı yemedik. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Oyun olarak iyiydik. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. 8 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi lige tutunduracak." diyerek sözlerini tamamladı.