Hakan Kutlu: Mourinho'yu konuşmak kimsenin haddine değil

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 5-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu değerlendiren Kutlu, "İlk yarı oyun, tatmin ediciydi. Sahada duruşumuz korakordu. Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları var ama bizde oyunun gerekliliklerini yerine getirdik. Ancak, 2 gün sonra çok önemli bir maçımız var deplasmanda. İkinci yarıda rotasyonu genişletip maç sayısı eksik olan arkadaşlara şans verdik. İkinci yarı kötü oynadık. İlk yarı gerçek oyunumuzdu. Fenerbahçe de çok önemli oyuncularını oynattı. Kalite farkı vardı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." dedi.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL MOURINHO'YU KONUŞMAK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Hakan Kutlu, "Jose Mourinho çok önemli bir antrenör. 3'lü defans uygulayan biriydi. Türkiye'de 3'lü oynayan takımlara karşı bir önyargı var, yöneticiler, taraftarlar, başkanlar. 3'lü oynayanlar benimsenmiyor. Mourinho 3'lüye döndü, burada süreç uzarsa, çok çok önemli işler yapacaktır. Geçmişteki başarılarıyla, kimsenin haddine değil onu konuşmak. Türkiye'de çok başarılı olacak Mourinho hoca." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, sözlerine kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesine başsağlığı dileyerek başladı.

Vefat eden efsane futbolcu Ogün Altıparmak'ı da anan Hakan Kutlu, "Oğlu Batur Altıparmak takım arkadaşımdı. Hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa oynadıklarının altını çizen Hakan Kutlu, şunları söyledi:

"Kupa maçları, rotasyon açısından bizim adımıza önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarıda değişiklikler oldu, beklediğimiz oyunu oynayamadık. Fenerbahçe'ye bundan sonrası için başarılar diliyorum. Hafta sonunda önemli bir maçımız olacak. Biz de Süper Lig yolundaki maçımıza odaklanarak devam etmek istiyoruz."