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Spor

Hakan Kutlu: Nedense VAR'a giden pozisyonlar lehimize dönmüyor

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Hakan Kutlu: Nedense VAR'a giden pozisyonlar lehimize dönmüyor
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Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu, 1-0 galibiyetle bitirdikleri Tuzlaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Kutlu, Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, karşılaşmadaki oyun anlayışını sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini belirtti.

Kutlu, 29 Ekim'in Türk halkı için çok özel bir gün olduğunu söyleyerek, "Yarın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Erzurum da Cumhuriyetimizin ilanında çok önemli bir rol oynadı. Atatürk, Cumhuriyetimizin tohumlarını Erzurum'da attı. Biz de bu sezona özel Cumhuriyet formasıyla başladık ve diğer takımlara örnek olduk. Gururluyuz. Dünyada örneği olmayan bir dünya liderimiz var. Ben de yarın Anıtkabir'de üzerime düşen görevi yapacağım ve Ata'mızı ziyaret edeceğim." diye konuştu.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten Kutlu, "Biz daha çok üreten ve daha çok isteyen taraftık. Geçen hafta haksız bir mağlubiyet almıştık. Mücadele gücümüzü arttırırsak buradan galibiyet ile ayrılacağımızı biliyorduk. Oyuncularım da bu isteği sahada gösterdiler. Verilmeyen bir penaltımız var. Nedense VAR'a giden pozisyonlarımız lehimize hiç dönmüyor. Hakemlerin buna da dikkat etmesi gerekir. Oyuncularımı kutluyorum. Biz aynı oyun anlayışını sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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