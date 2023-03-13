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Spor

Hakan Kutlu: Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadılar

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Hakan Kutlu: Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadılar
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Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Denizlispor maçının ardından, "Bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün ve Erzurum'un kurtuluşunu yıl dönümü. Bugün maçı kazanan ve hak eden bizdik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün ve Erzurum'un kurtuluşunu yıl dönümü. Ait olduğumuz şehrin kurtuluş yıldönümü kutlu olsun. Geçen haftaki oyunumuzun çok iyiydi ama çok şanssız bir mağlubiyet almıştık. Bugün oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Bugün maçı kazanan ve hak eden bizdik. Şehrimizin ve yönetim kurulumuzun bu galibiyete çok ihtiyaçları vardı. Futbolculuk hayatımda yan yana oynadığımız Gökmen kardeşimi bir hafta önce kaybetmiştim. Antrenörlük hayatımda saniyelerimiz ayrı geçmedi ve benim için çok özel bir insandı. Yokluğunu hala çekiyoruz. Bu galibiyeti Gökmen kardeşime armağan ediyorum." dedi.

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