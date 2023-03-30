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Spor

Hakan Kutlu: Oyunun üstünlüğünü Altay'a verdik

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kaybettikleri Altay maçıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
Hakan Kutlu: Oyunun üstünlüğünü Altay'a verdik
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kaybettikleri Altay maçı ile ilgili, "Oyun başından sonuna kadar pozisyon verdik. Oyunun üstünlüğünü Altay'a verdik. Bizden üstün gözüktüler" dedi.

Erzurumspor FK, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendik Stadı'nda karşılaştığı Altay'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakipleri Altay'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Kutlu, "İki takım için de önemli maçtı. Geldiğim günden beri takımı en düşük bugün gördüm. Maçı domine eden rakibe pozisyon vermeyen bir yapımız vardı. Oyun başından sonuna kadar pozisyon verdik. Oyunun üstünlüğünü Altay'a verdik. Bizden üstün gözüktüler. Altay çok isteyen taraf gibi gözüktü. Önemli maçtı, kaybettik. Kaybettiğimiz maçın telafisini yapıp güzel bir yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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