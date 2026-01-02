İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Hakan Kutlu: Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğiz

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 'Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz' dedi.

2 Ocak 2026 Cuma 18:05
Hakan Kutlu: Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğiz
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman devam ederken basın mensuplarına, önemli bir camiaya geldiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Her şeyin güzel olacağını umduklarını belirten Kutlu, "Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni yönetim ve teknik ekip, heyecanlıyız. Her takımın olduğu gibi Sakaryaspor'un da transfere ihtiyacı olabilir ama daha çok takım içinden problemleri çözmeye çalışacağız. İhtiyacımız olan transferleri de yapacağız tabii ki." diye konuştu.

Kutlu, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor, önemli futbolcu grubuna sahip ama bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, geçmişiniz ne kadar başarılı olursa olsun sahaya yansıtamıyorsunuz. Birlikteliği sağladığımız zaman futbolcu grubunun eksiklikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyorum. Takımla da ilk konuşmamız bu yönde oldu."

Sakaryaspor, ligin 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek.

