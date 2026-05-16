İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Safi: 3 Temmuz seçim propagandası olarak kullanılamaz
Spor

Hakan Safi: 3 Temmuz seçim propagandası olarak kullanılamaz

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 'Kulübümüzün en önemli mücadelelerinden biri olan 3 Temmuz Kumpası konusunda duruşumuz nettir. 3 Temmuz hepimizin kutsal mücadelesi ve kırmızı çizgimizdir. Seçim propagandası olarak kullanılması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir' dedi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Hakan Safi: 3 Temmuz seçim propagandası olarak kullanılamaz
ABONE OL

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sürecinde kullandığı iletişim hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Safi, "Büyük Fenerbahçe camiasına yeniden belirtmek isterim ki; kulübümüzün en önemli mücadelelerinden biri olan 3 Temmuz Kumpası konusunda duruşumuz nettir. 3 Temmuz hepimizin kutsal mücadelesi ve kırmızı çizgimizdir. Seçim propagandası olarak kullanılması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Adaylık sürecinde tarafımızla alakası olmayan bu kabul edilemez kara propagandalarla seçim kampanyası yürütmeye çalışanları şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.