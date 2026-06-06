Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservisi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için 50 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus talep ediyor.

Öte yandan haberde Greenwood ile İtalya Serie A ekibi Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı olan Hakan Safi, seçimi kazanması halinde Mason Greenwood'u kadroya katacağını duyurdu. Safi'nin, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlandığını ifade etti.

PERFORMANSI

Bu sezon 45 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 16 gol atıp 11 de asist yaptı.