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Spor

Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu! ''Fenerbahçemize hayırlı olsun''

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma geldi. Transfer hakkında konuşan Hakan Safi 'Haberiniz var mı son transferden? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti. Fenerbahçemize hayırlı olsun!' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdu! ''Fenerbahçemize hayırlı olsun''
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Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor.

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışıyor.

Aziz Yıldırım şu ana kadar Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşırken, Hakan Safi yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşan Safi'nin son hamlesi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Safi'nin başkanlık seçimini kazanması halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Oy kullanmak için Kenan Evren Lisesi'nin arazisine gelen Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ BİTTİ"

Safi, "Haberiniz var mı son transferden? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti. Fenerbahçemize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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