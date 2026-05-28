Hakan Safi yönetiminde beklenmedik ayrılık! Resmen duyurdu...

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin yönetiminde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesi, Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ertuğrul Eren Ergen yönetim kurulundan ayrıldığını duyurdu.

İşte o açıklama...

Değerli Fenerbahçe Camiası,

Yaklaşan kongre sürecinde, Sayın Hakan Safi'nin şahsıma duyduğu güven ve birlikte yol yürüme davetiyle yönetim kurulu listesinde yer alma süreci gelişmişti. Ancak iş hayatımdaki yoğunluk, ani gelişen yurt dışı projeleri ve ticari sorumluluklarım nedeniyle bu görevi gerektiği şekilde yerine getiremeyeceğimi değerlendirerek adaylıktan çekilme kararı almış bulunuyorum.

Bu süreçte bana gösterdiği güven için Sayın Hakan Safi'ye teşekkür ediyor; camiamızın anlayışına sığınıyorum.

Kongrede aday olan Sayın Hakan Safi'ye ve Sayın Aziz Yıldırım'a başarılar diliyor, seçimin Fenerbahçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Fenerbahçe'mizin yanında olmaya devam edeceğim.

Saygılarımla

Ertuğrul Eren Ergen