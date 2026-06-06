Fenerbahçe Başkanı Adayı Hakan Safi, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda konuştu.

İşte Safi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra, çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Bir an bile de tereddüt etmedim."

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler."

"Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak."

"Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek."

"Ötekileştiren, benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik, bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık, Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum."

"Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz."

"Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Fenerbahçe dönemi başlıyor. Bizi kimse durduramayacak."

"Aziz Bey ifade etti, ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. ABD'de de MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim, mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız."

"Stadyum projesini geçen sene biz geliştirdik. 64500 kapasiteye çıkacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın mayıs ayına yetişmesi mümkün değil."