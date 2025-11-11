Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Hakan Safi, "Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Kendisinin yaşam stili, benim hayatıma benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik, Fenerbahçe'ye getirmek istedik." dedi.

"KEREM DE BENİM GİBİ BİRİSİ"

Kerem'i kendi yaşam yolculuğuna benzeten Hakan Safi, "O da Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç kardeşimiz olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, fırsat gelince neler yapabileceğini göstermiş. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisini bizzat bu hayat yolculuğunda destek olmaya çalıştım." dedi.

"GÜZEL İŞLERİNDEN MUTLU OLUYORUM"

Safi, "Onu Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.