Spor

Hakan Safi'den Leao açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun transferi hakkında basında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin iletişim hesabından yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun transferi hakkında basında yer alan haberlerin doğru olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin iletişim hesabının sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.

Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.

Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır. Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz."

