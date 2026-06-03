Hakan Safi'den Luis Suarez sözü! ''Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz''

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez'i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum söz verdik. Yıldızları getireceğiz, Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Ankara'da kongre üyeleri ve Fenerbahçeliler ile bir araya geldi. İlk işlerinin kadro kalitesini yükseltmek olacağını kaydeden Safi, "Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün Fabrizio Romano bir tweet paylaşmış, bir bakalım neler yazmış ben de merak ettim. Luis Suarez. Geçen sezon, Sporting formasıyla oynadığı 53 maçta 38 gol, 7 asist üretmiş. Toplamda 47 gole direkt etki etmiş. Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez'i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum söz verdik. Yıldızları getireceğiz, Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bitti sanmayın değerli Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak" diye konuştu.

"STADIMIZI, DOĞDUĞU YERDE, PAPAZIN ÇAYIRI'NDA 64 BİN 500 KİŞİLİK KAPASİTEYE ÇIKARTACAĞIZ"

Stat konusunun çok sorulduğunu kaydeden Safi, "Buradan en net şekilde ifade edeyim. Kimsenin bir şüphesi olmasın, biz stadımızı, doğduğu yerde, Papazın Çayırı'nda 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz. Ancak ben ve arkadaşlarım, sizleri kandıranlardan olmak istemiyoruz. Stadın gelecek mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Ortada dolaşan stat projesinin asıl sahipleri olarak bu konudaki en net bilgiye de biz sahibiz. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'mizin şampiyonluk hasretini bitireceğiz. Şampiyon olduktan hemen sonra da stat projesine başlayacağız. Kim mayıs ayında stadı bitiririm diyorsa sizleri yanlışa yönlendiriyor haberiniz olsun. Tesislere gelecek olursak. Fenerbahçe'miz büyüyen nüfusuyla hem daha kaliteli hem de daha çeşitli tesisler hak ediyor. Fenerbahçelilerin bir arada kaliteli vakit geçirebileceği yerlerin çoğalması gerek. Mesela İncek Tesisleri. Biliyorsunuz şu anda kiralık. Ancak Cantürk başkan çok iyi Fenerbahçeli. Çok katkısı olmuştur Fenerbahçe'sine. Seçimi kazanalım gidip konuşacağız. İnanın diyalogla her şey yapılır. Bir yolunu bulup İncek Tesisleri'ni yeniden sizlerin hizmetine sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAN MAÇA GİDEN TARAFTARLARA EK TREN SEFERİ VAADİ

19 Mayıs'ta Ankara'ya ziyarete geldiğinde, buradaki derneklerle bir araya geldiğini aktaran Safi, "Ankara'dan maçlara gelen çok taraftarımız var. Ancak bir derdiniz olduğunu öğrendim. Maç sonu dönüşlerde trene yetişemiyorsunuz. Sizlere söz veriyorum. Yetkililerle görüşüp ek sefer konulmasını sağlayacağız. Ankara'daki taraftarımızın gücünden mahrum kalmayı kabul edemeyiz" dedi.

"Gelin pazar günü Fenerbahçe için yeni bir devrin başlamasına vesile olalım"

Safi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak, Aziz Yıldırım'ın çevresindekiler sürekli 'Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden, Fenerbahçe'ye ceza geldi' diyor. Kerem ile ilgili kulübe zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Kulübe gelmesi söz konusu ceza limit aşımı ile alakalıdır. Bunun sorumlusu da geçen Eylül ayında 11-12 ve 13. maddeleri reddedin diyen zihniyettir. O maddeleri seçim stratejisi olarak onaylatmadınız, Fenerbahçe'nin kaynak girişini geciktirdiniz. O çeyrekteki limit aşımı nedeniyle kulübe ceza geldi. Bunu da Fenerbahçelilere anlatmak boynumuzun borcudur. Kıymetli Fenerbahçeliler, bu hafta sonu sandığa gelirken bu tutarsızlıkları unutmayın. Fenerbahçe'nin geçmişinde kalanlara değil, geleceğini inşa etmek isteyenlere destek verin. Fenerbahçe benim diyenin değil, ben her şartta Fenerbahçe'nin hizmetkarıyım diyenin yanında durun. Gelin pazar günü Fenerbahçe için yeni bir devrin başlamasına vesile olalım. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatalım. Biz sizlerin emrindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Şampiyon Fenerbahçem, ne istersen iste benden'."