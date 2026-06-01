İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9017
  • EURO
    53,4513
  • ALTIN
    6616.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Safi'den transfer açıklaması! ''İki milli oyuncu ile anlaştım''
Spor

Hakan Safi'den transfer açıklaması! ''İki milli oyuncu ile anlaştım''

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, iki milli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını ve oyuncuların İstanbul'da olduğunu söyledi. Safi ayrıca, seçim sürecine kadar 2-3 dünya yıldızını daha takıma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

BEYZA NUR YILMAZ1 Haziran 2026 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Hakan Safi'den transfer açıklaması! ''İki milli oyuncu ile anlaştım''
ABONE OL

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda önemli açıklamalar yaptı.

"İKİ FUTBOLCU İSTANBUL'DA"

İki Türk oyuncuyu İstanbul'a getirdiğini söyleyen Hakan Safi "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım." dedi.

"2-3 DÜNYA YILDIZI GELİYOR"

Hakan Safi ayrıca "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için..." ifadelerini kullandı.

Anlaşmalarda önemli bonuslar olduğunu vurgulayan Hakan Safi "Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!" dedi.

AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Bir diğer aday Aziz Yıldırım'ın birleşime çağrısına tepki gösteren Hakan Safi "Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.