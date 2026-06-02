Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçilirken, başkan adayları transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Robert Lewandowski ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Polonyalı yıldızın temsilcisi ile yapılan görüşmede, 1+1 yıllık bir sözleşmenin detayları görüşüldü.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN CEVAP

Robert Lewandowska'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.