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Spor

Hakan Safi'nin seçim vaadi! Fenerbahçe'de Robert Lewandowski sesleri

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

TRT Spor3 Haziran 2026 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Hakan Safi'nin seçim vaadi! Fenerbahçe'de Robert Lewandowski sesleri
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Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kaldı. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarların ve kongre üyelerinin adaylardan beklentisi, takıma takviye yapılması.

Bu gelişmelerin ışığında son bilgi, Hakan Safi cephesinden geldi. Tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağını vaat eden Safi'nin, dünyaca ünlü bir ismi takıma kazandırma noktasına getirdi.

Robert Lewandowski ve temsilcisiyle görüşen Hakan Safi'nin, Polonyalı yıldız ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerisi yapılırken, Polonyalı golcünün de bu teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

37 yaşındaki futbolcu, 4 sezondur Barcelona'da görev yapıyordu. Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları da giyen Lewandowski, kariyerinde 629 kez fileleri havalandırdı.

Polonyalı Milli Takımı'nın da değişmez ismi olan yıldız futbolcu, 166 kez ülkesi için mücadele etti. Lewandowski, milli formayla 89 kez gol sevinci yaşadı.

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