Spor

Hakan Şapcı: İnşallah Eskişehirspor'u zirveye taşıyacağız

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapcı, geçtiğimiz Pazar günü Söke 1970 Spor ile oynanan maç ile ilgili olarak 'Kazanmak çok önemliydi; tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum' diye açıklama yapıtı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 17:45
Şapçı yaptığı açıklamada, "İki haftadır deplasmanda kazandığımız maçların ardından, kendi taraftarımızın önünde bu galibiyet serisini sürdürmek için büyük bir motivasyonla hazırlandık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık; ilk yarıda üretkenlik anlamında eksiklerimiz vardı. Rakibimizin dirençli bir ekip olduğunu ve özellikle ilk yarıda fiziksel açıdan bizi zorlayabileceğini öngörüyorduk. İkinci yarının başında bulduğumuz gol, hem moralimizi yükseltti hem de oyun üstünlüğünü tamamen elimize geçirmemizi sağladı. Maçın son beş-on dakikasına kadar son derece iyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak son bölümde skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmada kalmak zorunda kaldık. Buna rağmen kazanmak çok önemliydi; tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Büyük Eskişehirspor taraftarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu şehirde, bu statta, taraftarımızla birlikte oynadığımız her maçı kazanabileceğimize inanıyoruz. Önümüzde yine çok önemli bir hafta var. Deplasmanda kritik bir maça çıkacağız ve kazanarak serimizi sürdürüp, inşallah Eskişehirspor'u zirveye taşıyacağız" diye belirtti.

