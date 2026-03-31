Hakan Şapcı: Şampiyonluk inancımız dünden daha güçlü

Eskişehirspor Teknik Direktör Hakan Şapcı, yaptığı açıklamada, "Alsancak Stadı'ndaki Karşıyaka deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. İlk yarıda, rakibin seyirci desteğiyle kurduğu baskı karşısında alışılmış hücum organizasyonlarımızın ve topa sahip olma oyunumuzun uzağında kaldık. Ancak ikinci yarıda, üstelik 50 dakikaya yakın bir süre 10 kişi oynamak zorunda kalmamıza rağmen, takımımız sahada müthiş bir direnç ve karakter ortaya koydu. Eksik mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte bile maçı kazandıracak net fırsatlar bulduk fakat maalesef bunları değerlendiremedik. Galibiyet için gittiğimiz bir maçtan beraberlikle dönmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buna rağmen, ligin en formda ekiplerinden birine karşı armanın ağırlığına yakışır bir mücadele sergileyen tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece Eskişehirspor bu şampiyonluk yarışının içindedir ve bunu son düdüğe kadar sahada gösterecektir. Kendi adıma, uzun antrenörlük kariyerimde ilk kez kırmızı kartla tribüne gönderildim. Hakem heyetine karşı en ufak bir kötü sözüm, itirazım veya saygısızlığım kesinlikle olmamıştır. 'Teknik alan ihlali' gerekçesiyle verilen bu kararın kırmızı kartı gerektirecek boyutta olmadığı maç görüntülerinde de çok nettir. Ancak karara saygı duymak durumundayız. Yaşanan tüm bu olaylar, şampiyonluk inancımızı dünden çok daha güçlü bir noktaya taşımıştır. Taraftarımızın stada alınmamasını ve stat dışında maruz kaldıkları üzücü muameleyi kesinlikle kabul etmiyor, tepkimizi açıkça dile getiriyoruz. Büyük taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların dik duruşu, sahadaki mücadelemiz için bize en büyük gücü aşılamıştır. Eskişehirspor çok büyük bir camiadır; şartlar ne olursa olsun hedefimizden dönmeyeceğiz. Tüm camiamız bize inansın ve güvensin. O şampiyonluğu hep beraber kutlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.