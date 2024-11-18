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Spor

Hakana Çalhanoğlun'dan sakatlık açıklaması: Karadağ maçında yokum

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, Karadağ karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Hakana Çalhanoğlun'dan sakatlık açıklaması: Karadağ maçında yokum
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A Milli Takım, Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Play-off oynamayı garantileyen Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan kazanarak dönerek A Ligi'ne yükselme hesapları yapıyor.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Hakan Çalhanoğlu açıklamasında; "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Karadağ maçında forma giyemeyeceğim. Ancak takımı yalnız bırakmamak için milli takımda kalmayı tercih ettim. Yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım nüksetti. Ancak çok şükür o kadar kötü değil. Yırtık yok." dedi.

Hakan Çalhanoğlu sözlerinin devamında; "Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim." ifadelerini kullandı.

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