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Hakareti hak etmiyoruz

Şenol Güneş, “Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli Takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık. Birliğimizi bozmak için nifak tohumu ekmeye çalışanlar oldu” dedi.

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STAR

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-0’lık Moldova galibiyeti sonrası sitem dolu ifadeler kullandı. “Aile havasını herkese yaymak istiyoruz” diyen deneyimli hoca, “Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli Takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak tohumu ekmeye çalışanlar oldu” ifadesini kullandı.

BU, TÜRKİYE’NİN MİLLİ TAKIMI 

Güneş şöyle devam etti: “Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bu, Türkiye’nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zaman da herkesin milli takımı.”

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

“Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. ‘Neden bu oyuncu oynamadı?’ diye malzeme çıkarmak doğru değil. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Halktan bu sıcaklığı görüyorum.”

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