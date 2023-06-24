İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gamze Durmuş Pakkan ile Fatma Özlem Tursun, hakem kategorisinde birinci kategoriye yükseldi
Spor

Gamze Durmuş Pakkan ile Fatma Özlem Tursun, hakem kategorisinde birinci kategoriye yükseldi

UEFA Hakem Komitesi, kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan ile futsal kategorisinde de Fatma Özlem Tursun'u birinci kategoriye yükselme başarısı gösterdi.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Gamze Durmuş Pakkan ile Fatma Özlem Tursun, hakem kategorisinde birinci kategoriye yükseldi
ABONE OL

UEFA Hakem Komitesi, kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan ile futsal kategorisinde de Fatma Özlem Tursun'u birinci kategoriye yükseltti.

UEFA Hakem Komitesi, 2023-2024 sezonu ilk devresi için Futbol ve Futsal hakemleri kategorisini yeniden belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, en üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ve futsalda da Kamil Çetin'in yerini koruduğu ifade edildi. Kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan da birinci kategoriye yükseldi. Futsal kategorisinde Fatma Özlem Tursun birinci kategoriye çıktı.

  • hakem
  • uefa
  • hakem komitesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.