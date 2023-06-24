Gamze Durmuş Pakkan ile Fatma Özlem Tursun, hakem kategorisinde birinci kategoriye yükseldi

UEFA Hakem Komitesi, kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan ile futsal kategorisinde de Fatma Özlem Tursun'u birinci kategoriye yükseltti.

UEFA Hakem Komitesi, 2023-2024 sezonu ilk devresi için Futbol ve Futsal hakemleri kategorisini yeniden belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, en üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ve futsalda da Kamil Çetin'in yerini koruduğu ifade edildi. Kadınlar futbol kategorisinde Gamze Durmuş Pakkan da birinci kategoriye yükseldi. Futsal kategorisinde Fatma Özlem Tursun birinci kategoriye çıktı.