  • Hakem maç ortasında telefona sarıldı! Kupa finalinde şaşırtan an
Spor

Hakem maç ortasında telefona sarıldı! Kupa finalinde şaşırtan an

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar'ın 5-1 kazandığı mücadelede yaşanan olay, maça damga vurdu.

AA21 Nisan 2026 Salı 18:01
Hakem maç ortasında telefona sarıldı! Kupa finalinde şaşırtan an
Hollanda'da oynanan AZ Alkmaar-NEC Nijmegen kupa finalinde (KNVB Beker), maçın hakemi gelen telefona cevap verdi.

Pazar günü Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda oynanan ve AZ Alkmaar'ın NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kupayı kazandığı final maçında ilginç anlar yaşandı.

Maç devam ederken karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie'nin telefonla arandığı bilgisi ulaşınca oyunu bir süre durdurdu.

43 yaşındaki hakem, telefona cevap vermesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmenin tribünlerden atılan meşale ve havai fişekler nedeniyle stadın güvenlik yetkilileriyle acil koordinasyon sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

