Hakem skandalıyla Dirrell'e yenilen Avni Yıldırım rövanş istiyor

WBC dünya şampiyonluğu unvan maçında ABD'li boksör Anthony Dirrell'e ABD'li hakemlerin yanlı tutumu sonucunda 2-1 yenilen Avni Yıldırım, Los Angeles'ta yapılan müsabakanın ardından Meksika'ya gitti.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Timur Söylemez ve WBC Başkanı Maricio Suleiman ile bir araya gelen Yıldırım, "Sayın Büyükleçimiz Timur Söylemez, maç ile ilgili hakkımız olan rövanşın yapılmasını Suleiman'a iletti. Üstün olduğum müsabakayı, hakem oyunlarıyla kaybettim. Bu nedenle Dirrell ile tekrar karşılaşmalıyım" diye konuştu.

(Sabah)