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Spor

Hakem ücretleri için zam talebi! İstenilen tutar belli oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Süper Lig hakemlerinden gözlemcilere kadar tüm ücretlere ciddi oranlarda zam yapılması için TFF ile resmi görüşmelere başladı.

Akşam11 Temmuz 2025 Cuma 07:53 - Güncelleme:
Hakem ücretleri için zam talebi! İstenilen tutar belli oldu
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Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD) flaş bir hamle geldi. Dernek yetkilileri, hakem ücretlerine zam yapılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı. Bir süredir bu konuda çalışma yürüten TFFHGD'nin talep ettiği zam oranları da netleşti. Mevcut durumda bir Süper Lig hakeminin ücreti 52.500 TL. Dernek, %72'lik zamla bu rakamın 90.300 TL'ye yükseltilmesini istiyor. Yetkililer, uzun yıllardır ücretlere tek oranlı zam uygulandığını ve bu nedenle hakem ile yardımcı hakem ücretleri arasındaki farkın ciddi şekilde açıldığını ifade ediyor. Bu sebeple, bir kereye mahsus hakemler arasında farklı oranlarda zam yapılması gerektiği vurgulanıyor

GÖZLEMCİLERE % 200 ZAM

Yardımcı hakemin mevcut ücreti 23.100 TL. Dernek, %120'lik zamla bu rakamın 50.820 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor. VAR hakemleri ise şu anda 26.250 TL ücret alıyor. Bu ücretin de %100 zamla 52.500 TL'ye çıkarılması isteniyor. Gözlemcilerin ücretleri ise şu an 7.000 TL. Dernek, bu rakamın %200 artırılarak 21.000 TL'ye yükseltilmesini ifade ediyor. TFFHGD, amatör hakemlerle ilgili de detaylı çalışmalar yürüttü. Ücretlerin düşüklüğü nedeniyle gençlerin hakemliğe ilgisinin azaldığına dikkat çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile zam konusundaki görüşmeler devam ediyor.

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