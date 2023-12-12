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Spor

Hakeme saldırmıştı! Faruk Koca tutuklandı

Dün akşam oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edilmişti. İfade veren Koca için tutuklama kararı çıktı.

12 Aralık 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
Hakeme saldırmıştı! Faruk Koca tutuklandı
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlendi.

Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.

HALİL UMUT MELER ŞİKAYETÇİ OLDU!

Saldırı olayının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade vermiş, görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi olmuştu.

10 GÜNLÜK BEBEĞİNİ GÖRMEK İSTEDİ

Tüm bu yaşananlar sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre hakem Halil Umut Meler, 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine iletti.

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