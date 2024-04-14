Hakemler de yabancı başkan istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki karşılaşmalardan önce VAR'da yabancı hakem uygulamasının başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, hem Avrupa'yı hem kulüpleri hem de Türk hakemlerini şaşırttı.

Yabancı hakem kararının alınması nedeniyle Türk hakemlerinin motivasyonu bozuldu. Bu durum nedeniyle gelir ve prestij kaybına uğrayan hakemler, başkanların da sert açıklamaları nedeniyle UEFA nezdinde itibarlarının zedelendiğini ifade ediyor.

Hakemlerin kulislerde, "Biz de yabancı başkanlar istiyoruz" diye konuştuğu öğrenildi. Dünya basınında, Türkiye'de yerli hakemlere duyulan güvensizlik nedeniyle VAR hakemlerinin yabancı tercih edildiği belirtildi, eleştirilerin önyargılı olduğu vurgulandı.

Portekiz basını ise VAR davetinin Portekizli hakemlere duyulan güvenden kaynaklandığını yazdı. İtalyanlar'dan calcicoderby ise "Fenerbahçe'nin suçlamalarından sonra yabancı hakem dönemi başladı" dedi.