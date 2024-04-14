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Spor

Hakemler de yabancı başkan istiyor!

Süper Lig'de yabancı hakemlerin görev almasının ardından motivasyonları ve itibarları zedelenen Türk hakemleri de yabancı başkan istiyor. İşte detaylar...

Akşam14 Nisan 2024 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Hakemler de yabancı başkan istiyor!
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki karşılaşmalardan önce VAR'da yabancı hakem uygulamasının başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, hem Avrupa'yı hem kulüpleri hem de Türk hakemlerini şaşırttı.

Yabancı hakem kararının alınması nedeniyle Türk hakemlerinin motivasyonu bozuldu. Bu durum nedeniyle gelir ve prestij kaybına uğrayan hakemler, başkanların da sert açıklamaları nedeniyle UEFA nezdinde itibarlarının zedelendiğini ifade ediyor.

Hakemlerin kulislerde, "Biz de yabancı başkanlar istiyoruz" diye konuştuğu öğrenildi. Dünya basınında, Türkiye'de yerli hakemlere duyulan güvensizlik nedeniyle VAR hakemlerinin yabancı tercih edildiği belirtildi, eleştirilerin önyargılı olduğu vurgulandı.

Portekiz basını ise VAR davetinin Portekizli hakemlere duyulan güvenden kaynaklandığını yazdı. İtalyanlar'dan calcicoderby ise "Fenerbahçe'nin suçlamalarından sonra yabancı hakem dönemi başladı" dedi.

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