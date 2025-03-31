İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,974
  • EURO
    41,0684
  • ALTIN
    3808.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakemler için çarpıcı pankart! Hukuki süreç başlatıldı
Spor

Hakemler için çarpıcı pankart! Hukuki süreç başlatıldı

İspanya'da son dönemde hakemlere yönelik tepkiler artarken olaylar istenmeyen boyutlara ulaştı. Ülke basınında yer alan habere göre, hakem Carlos del Cerro'yu hedef alan pankartın ortaya çıkması büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Hakemler için çarpıcı pankart! Hukuki süreç başlatıldı
ABONE OL

İspanya'da hakemler, son dönemde kendilerine yönelik artan sözlü saldırı ve tehditler karşısında endişelerini dile getirdi.

Marca'nın haberine göre; Hafta sonunda, hakem Carlos del Cerro Grande'nin ismi ve fotoğrafının yer aldığı, alnında bir hedef işareti bulunan pankartın ortaya çıkması, hakem camiasında büyük tepki çekti.

"PEKİ YARIN NE OLACAK"

Hakemler, yayınladıkları ortak açıklamada bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, yaşanan olayları futbol dünyasında artan şiddet dilinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Bugün bir pankart yapıldı. Peki ya yarın ne olacak? Ne bekleniyor?" ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulunuldu.

Hakem topluluğu, bu tür olayların yalnızca profesyonel futbolu değil, altyapı seviyesindeki spor organizasyonlarını da olumsuz etkilediğini ve her hafta yaşanan saldırılar karşısında yetkililerin yeterince önlem almadığını vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hakemler, İspanya Spor Yüksek Konseyi'nden (CSD) bu tehdide karşı öncülük etmesini ve güçlü bir yanıt verilmesini talep ederken, aynı zamanda hukuki süreç başlatacaklarını da duyurdu. Açıklamada, "Bu şiddeti teşvik eden ya da haklı çıkaranlara karşı sert ve etkili önlemler alınmalı. Hakemlerin güvenliği ve onuru için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.