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Spor

Hakemlerden yedek forma talebi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlerle gerçekleştirdiği toplantıda bir istekleri olup olmadığını sordu. Halil Umut Meler, yağmurlu havalarda maça çıktıklarına değinerek yedek forma talep etti.

AKŞAM6 Aralık 2024 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Hakemlerden yedek forma talebi
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesinin ardından birçok tecrübeli hakem pasife çekildi. Ümit Öztürk ve Volkan Bayarslan gibi geçen sezonun önemli hakemleri, bu sezon sadece 1 maç alabildi. Diğer pek çok hakem de ikinci plana atıldı. Genç hakemlerin daha çok görev aldığı bu sezonda bazı hakemler de emekli edildi. Genç hakemlerin yaptığı hatalarla Süper Lig adeta cadı kazanına dönerken, yapılan toplantının gergin geçmesi bekleniyordu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin sıkıntılarını konuşmak için yaptığı bu toplantı beklendiği gibi hararetli geçmedi.

YAĞMURLU HAVADA ISLANIYORUZ

Hakeminsesi isimli internet sitesinde yer alan ve Akşam'ın da teyit ettiği toplantı içeriğinde yaşanan gelişmeleri herkesi şaşkınlıkla izledi. TFF Başkanı sezonun 14 haftalık değerlendirmesini bir de hakemlerden istedi. Hakemlere, "Bizlerden bir isteğiniz, derdiniz ve sıkıntınız var mı? Söyleyeceği olan söylesin" dedi. Başkanın bu sözlerinin ardından herkesin rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyordu. Ancak hiç kimse durumdan şikayetçi olmadı. Bu sezon yurt dışında 6, Süper Lig'de ise sadece 5 maç yöneten Halil Umut Meler, "Başkanım yağmurlu havada maçlara çıkıyoruz. Aynı renk formadan ikinci yarı giymek için bir tane daha verilemez mi?" talebinde bulundu.

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