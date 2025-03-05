Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, "Galatasaray'ın hakim olduğu bir sistem var. Pek de hoş olmayan bir şey. Zor olsa da bunu yıkmak için çalışıyorum" dedi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil. Galatasaray'ın hakim olduğu bir sistem var. Pek de hoş olmayan bir şey. Zor olsa da bunu yıkmak için çalışıyorum. Kendimi eskisinden çok daha iyi hissediyorum. Harika bir takım olan Fenerbahçe'deyim. Temiz futbolu temsil eden bir takım. Kazanmak isteyen ve Türkiye Ligi'nin en doğru şekilde temiz ilerlemesini isteyen bir takım. Ben de eskisinden daha iyi olduğumu düşünüyorum."