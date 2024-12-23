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Spor

Hakim Ziyech Avrupa'nın radarında! 6 talip birden

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Faslı yıldız Hakim Ziyech'i Avrupa'dan 6 kulüp radarına aldı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Hakim Ziyech Avrupa'nın radarında! 6 talip birden
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Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Hakim Ziyech için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya'da Torino, Cagliari, Venezia ve Como gibi takımlar Ziyech'in durumunu yakından takip ediyor.

Öte yandan İngiliz ekipleri Takımlarını güçlendirmek isteyen Ipswich Town ve West Ham United, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında.

Faslı oyuncunun uluslararası tecrübesi ve oyun zekasının, Avrupa'da transfer piyasasında adının sıklıkla geçmesine yol açtığı ifade edildi.

Galatasaray'da son maçlarda kadroya alınmayan Hakim Ziyech ile Galatasaray arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yıldız oyuncunun yeni adresi belli olacak.

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