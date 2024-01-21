Hakim Ziyech-Cedric Bakambu karşılaşmasında kazanan çıkmadı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2. maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşma sonunda Fas puanını 4'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2'ye yükseltti.

Karşılaşmada iki Galatasaraylı futbolcu da rakip oldu. Fas'ta Hakim Ziyech, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de Cedric Bakambu, müsabakaya 11'de başladı. Maçın 6. dakikasında Fas, Achraf Hakimi'nin golüyle 1-0 öne geçerken bu golün asisti Ziyech'ten geldi.

Maçın 42. dakikasında ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kazandığı penaltıda Cedric Bakambu topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Bakambu, beraberliği sağlayamadı. Maçı 1-1'e getiren golü ise 76. dakikada Silas Katompa Mvumpa kaydetti.

Cedric Bakambu, 52 dakika sahada kalıp yerini Fiston Kalala Mayele'ye bıraktı. Hakim Ziyech'in yerine de 73. dakikada yerine Amine Adli girdi.