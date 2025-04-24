İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3248
  • EURO
    43,7532
  • ALTIN
    4110.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakim Ziyech çılgına döndü! Etrafa tekmeler savurdu
Spor

Hakim Ziyech çılgına döndü! Etrafa tekmeler savurdu

Ara transfer döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesini feshederek Katar ekibi Al-Duhail'in yolunu tutan Hakim Ziyech Katar Kupası yarı final maçındaki hareketiyle gündem oldu. Faslı yıldız golsüz devam eden maçın 71. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü ve etrafa tekmeler savurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Hakim Ziyech çılgına döndü! Etrafa tekmeler savurdu
ABONE OL

Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech'in rotası Katar olmuştu. Al-Duhail'e imza atan Faslı yıldız, Al-Gharafa ile oynanan Katar Kupası yarı final maçında gündem oldu.

Golsüz eşitlikle devam eden mücadelenin 71. dakikasında numarasını değişiklik tabelasında yanarken gören Ziyech, çılgına döndü.

Kenara gelirken oldukça sinirli olduğu ve söylendiği görülen Ziyech, önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ziyech daha sonra öfkeli bir şekilde yerine oturdu (İşte o anlar). Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmayı Al-Duhail seri penaltı atışlarında 4-3 kazandı.

Ziyech, Al-Duhail formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

  • hakim ziyech
  • al-duhail
  • katar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.