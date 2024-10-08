Fas futbolunun önemli isimlerinden Hakim Ziyech'in, Galatasaray kariyerindeki belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen ve sakatlıklar yaşayan Hakim Ziyech, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Fas basınına göre teknik direktör Okan Buruk ile araları bozulan ve kadroya alınmayan 31 yaşındaki Hakim Ziyech için karar çıktı.

GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI SİLDİ



Teknik direktör Okan Buruk'un kadro yapılanmasında yer almayan ve kadro dışı tutulan Faslı futbolcu, Galatasaray ile ilgili olan tüm fotoğraflarını sosyal ağlardaki resmi hesaplarından kaldırdı.

OKAN BURUK İLE ARALARI BOZULDU

Sergilediği performansla ile teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys'a karşı oynanan maçta yedekte başlamıştı. Bu durum sonrası Okan Buruk ile araları bozulan Hakim Ziyech, sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi maçlarının kadrosunda yer almadı.

OCAK AYINDA AYRILABİLİR



Galatasaray, Faslı futbolcunun sözleşmesinde yer alan "maçların %50'sini oynaması halinde" sözleşmesinin otomatik olarak uzatılması maddesini kullanmayarak, ara transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırabilir.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 4 maçta görev alan Hakim Ziyech, 237 dakika süre aldı ve gol katkısı sağlayamadı.

KARİYERİ

Futbol hayatına Hollanda'da başlayan Hakim Ziyech, Galatasaray dışında kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea takımlarının formalarını da terletti.