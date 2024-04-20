Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Hakim Ziyech'in geleceği merak konusuydu. 31 yaşındaki Faslı yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzadığı konuşuluyordu. Ziyech Galatasaray'da devam edecek mi? İşte Ziyech ve Galatasaray arasında imzalanan sözleşmenin detayları...

TARAFTARIN GÖZÜNE GİRDİ

Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren Faslı futbolcu Hakim Ziyech Galatasaray'ın galibiyetinde büyük paya sahip olmuştu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu attığı harika golün yanı sıra gösterdiği performansla bundan sonraki haftalarda taraftarın sahada görmek istediği isimlerden biri oldu.

ZIYECH YENİDEN 11'DE

Hakim Ziyech'in pazar günü oynanacak Pendikspor maçına bu kez 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK KALMASINDAN YANA

Hakim Ziyech sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanmıştı. Zaman zaman dalgalı performanslar ortaya koysa da camianın büyük çoğunluğu 31 yaşındaki futbolcunun kalmasından yana...

SÖZLEŞMEDEKİ O MADDE

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan 15 maçta süre alırsa maddesi devreye girdi ve Faslı yıldızın anlaşması 1 yıl daha uzadı. O maddenin 1 yıl değil 1+1 yıllık olduğu ve 15 maçın ardından devreye girdiği öğrenildi.

KAP'A RAKAMLAR AÇIKLANMIŞTI

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SONRAKİ SEZON ALACAĞI PARA

Galatasaray'dan geçen sezon 3.5 milyon Euro kazanan Ziyech gelecek sezon ve +1 yılın devreye girmesi halinde sonraki sezon 2 milyon 8 yüz 50 bin Euro maaş alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta süre alan Hakim Ziyech 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hakim Ziyech bu sezon zaman zaman yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı...