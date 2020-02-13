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Spor

Hakim Ziyech için 45 milyon euro

Ajax'ın son dönemdeki yükselen yıldızı Hakim Ziyech için Premier Lig takımı Chelsea devreye girdi.

Skorer13.02.2020  09:42 - Güncelleme: 13.02.2020  09:42

Ajax'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi 'nde yarı final oynamasında en büyük pay sahiplerinden olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kariyerini İngiltere'de sürdürebilir.

De Telegraaf gazetesi, Chelsea ve Ajax'ın Ziyech transferi için 45 milyon euro'luk bonservis bedelinde anlaştığını öne sürdü. Frank Lampard'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu, iki kulübün anlaşma sağlayamaması nedeniyle Ajax'ta kalmıştı.

2016 yazında Twente'den Ajax'a 11 milyon Euro'ya transfer olan Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 159 maçta 48 gol ve 82 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe de Twente'de oynarken hakim Ziyech'i transfer etmeyi çok istemiş ancak Faslı yıldız Ajax'ı tercih etmişti.

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