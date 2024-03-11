İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0137
  • EURO
    35,0255
  • ALTIN
    2245.47
  • BIST100
    9207.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakim Ziyech için milli takım gelişmesi
Spor

Hakim Ziyech için milli takım gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve son Rizespor maçında 15 dakika süre alan Hakim Ziyech'in durumu, ülkesi Fas'ta sevinçle karşılandı.

11 Mart 2024 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Hakim Ziyech için milli takım gelişmesi
ABONE OL

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve son Rizespor maçında 15 dakika süre alan Hakim Ziyech'in durumu, ülkesi Fas'ta sevinçle karşılandı.

Ziyech'in 6-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında kısa sürede gösterdiği etkili performans Fas basınında yer alırken, oyuncunun Fas Milli Takımı'na seçilip seçilmeyeceği konusundaki belirsizlik için de yorumlarda bulunuldu.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin Ziyech'i kadroya çağırmak istediği ancak yıldız oyuncunun çok az maça çıkması sebebiyle şu aşamada kadroya girmesinin zor olduğu ifade edildi.

Fas Milli Takımı, 22 Mart'ta Angola, 27 Mart'ta ise Moritanya ile hazırlık maçları yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.