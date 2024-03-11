Hakim Ziyech için milli takım gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve son Rizespor maçında 15 dakika süre alan Hakim Ziyech'in durumu, ülkesi Fas'ta sevinçle karşılandı.

Ziyech'in 6-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında kısa sürede gösterdiği etkili performans Fas basınında yer alırken, oyuncunun Fas Milli Takımı'na seçilip seçilmeyeceği konusundaki belirsizlik için de yorumlarda bulunuldu.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin Ziyech'i kadroya çağırmak istediği ancak yıldız oyuncunun çok az maça çıkması sebebiyle şu aşamada kadroya girmesinin zor olduğu ifade edildi.

Fas Milli Takımı, 22 Mart'ta Angola, 27 Mart'ta ise Moritanya ile hazırlık maçları yapacak.