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Spor

Hakim Ziyech ilk 11'e

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, ligde Samsunspor karşısında gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etmişti. Yıldız oyuncunun bu akşam oynanacak Kopenhag maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

20 Eylül 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Hakim Ziyech ilk 11'e
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Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Kopenhag maçına 11'de başlaması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Samsunspor maçının ikinci yarısında giyen Faslı yıldızın sergilendiği performansı yeterli bulan Buruk, tecrübeli oyuncuyla karşılaşmaya başlamayı düşünüyor.

TETE HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta Tete'nin ise mücadeleye hamle oyuncusu olarak başlaması bekleniyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Samsunspor maçına ilk 11'de başlamıştı.

MÜTHİŞ BİR GİRİŞ YAPTI

Hakim Ziyech, Samsunspor maçında 112 km.'lik şutuyla hafızalara adeta kazandı. O şuta Mauro Icardi kafa sokmuş ve top ağlarla buluşmuştu.

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