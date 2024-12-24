İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,257
  • EURO
    36,7202
  • ALTIN
    2970.3
  • BIST100
    9637.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakim Ziyech kariyerinde ilki yaşayacak
Spor

Hakim Ziyech kariyerinde ilki yaşayacak

Galatasaray ile ayrılması gündemde olan Faslı yıldız Hakim Ziyech'e birçok kulüp talip olurken başarılı oyuncu kariyerinde bir ilki yaşayabilir.

24 Aralık 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
Hakim Ziyech kariyerinde ilki yaşayacak
ABONE OL

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla sözleşme fesih görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Hakim Ziyech'in Galatasaray sonrası yeni takımının neresi olacağı merak konusu. Oyuncunun önünde Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere opsiyonları bulunuyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Como, Venezia, Cagliari ve Torino gibi ekipler Ziyech'in durumunu yakından takip ediyor.

Faslı yıldız bu takımlardan birine gitmesi halinde kariyerinde bir ilki de yaşayacak.

Futbola Heerenveen altyapısında başlayan, daha sonra Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giyen Ziyech, kariyerinde ilk kez İtalya'da forma giymiş olacak.

İtalyan ekiplerinin yanı sıra Ipswich Town ve West Ham United'ın da deneyimli futbolcu için devrede olduğu öne sürülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.