Hakim Ziyech kariyerinde ilki yaşayacak

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla sözleşme fesih görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Hakim Ziyech'in Galatasaray sonrası yeni takımının neresi olacağı merak konusu. Oyuncunun önünde Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere opsiyonları bulunuyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Como, Venezia, Cagliari ve Torino gibi ekipler Ziyech'in durumunu yakından takip ediyor.

Faslı yıldız bu takımlardan birine gitmesi halinde kariyerinde bir ilki de yaşayacak.

Futbola Heerenveen altyapısında başlayan, daha sonra Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giyen Ziyech, kariyerinde ilk kez İtalya'da forma giymiş olacak.

İtalyan ekiplerinin yanı sıra Ipswich Town ve West Ham United'ın da deneyimli futbolcu için devrede olduğu öne sürülüyor.