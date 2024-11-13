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Spor

Hakim Ziyech milli takıma neden alınmadı? Teknik direktörü açıkladı

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

13 Kasım 2024 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Hakim Ziyech milli takıma neden alınmadı? Teknik direktörü açıkladı
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Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama sebebini açıklığa kavuşturdu.

Walid Regragui yaptığı açıklamada, "Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'da en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor." dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta 281 dakikada süre alabilen Ziyech, 1 asistlik katkı sağladı.

  • WalidRegragui
  • HakimZiyech
  • Fas Milli Takımı

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