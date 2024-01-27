Hakim Ziyech resmen ayrıldı! Galatasaray'da maaş krizi...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu yeniden şekillenidiriyor. Başarılı sağ beki Sacha Boey ile yollarını ayıran Cimbom, Hakim Ziyech ile de vedaya hazırlanıyor. Faslı oyuncu, sürpriz bir ekibe imza atmak üzere.

HAKIM ZIYECH AYRILIYOR!

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında; Faslı yıldızın, maaş ödemelerinde gecikme yaşanmasından ve ortama uyum sağlayamamasından dolayı bu kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imza atacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 14 maça çıkan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.