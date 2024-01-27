İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakim Ziyech resmen ayrıldı! Galatasaray'da maaş krizi...
Spor

Hakim Ziyech resmen ayrıldı! Galatasaray'da maaş krizi...

Hakim Ziyech, ara transfer dönemiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Faslı yıldız Hakim Ziyech'in ekipten ayrılmasında sürpriz bir maaş etkeni ortaya atıldı. İşte detaylar...

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Hakim Ziyech resmen ayrıldı! Galatasaray'da maaş krizi...
ABONE OL

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu yeniden şekillenidiriyor. Başarılı sağ beki Sacha Boey ile yollarını ayıran Cimbom, Hakim Ziyech ile de vedaya hazırlanıyor. Faslı oyuncu, sürpriz bir ekibe imza atmak üzere.

HAKIM ZIYECH AYRILIYOR!

Suudi Arabistan basınının haberine göre; Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında; Faslı yıldızın, maaş ödemelerinde gecikme yaşanmasından ve ortama uyum sağlayamamasından dolayı bu kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imza atacağı aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 14 maça çıkan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.