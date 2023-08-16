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Spor

Hakim Ziyech son dakika Galatasaray'a gelecek mi? Hakim Ziyech hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, Hakim Ziyech'i renklerine katmak için Chelsea ile prensipte anlaştı. Hakim Ziyech son dakika transfer haberi sonrası Sarı-kırmızılı takımın taraftarı 'Hakim Ziyech hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, kaç yaşında?' gibi sorulara cevap aramaya başladı. Daha önce Arabistan ekiplerinden Al Nassr da Ziyech'i transfer etmek istemiş ancak anlaşmaya varamamıştı. Peki Hakim Ziyech son dakika Galatasaray'a gelecek mi? İşte detaylar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Hakim Ziyech son dakika Galatasaray'a gelecek mi? Hakim Ziyech hangi mevkide oynuyor?
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Hakim Ziyech son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hakim Ziyech İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. 30 yaşındaki Faslı yıldız, 2020-2021 sezonunda 40 milyon Euro bedelle Ajax'tan Chelsea'ye transfer olmuştu. Peki Hakim Ziyech son dakika Galatasaray'a gelecek mi? Hakim Ziyech hangi mevkide oynuyor? İşte futbolcunun mevkiisi ve futbol kariyeri

HAKİM ZİYECH SON DAKİKA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in kulübü Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı.

Hakim Ziyech, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek detaylı sağlık kontrolünden geçecek. Faslı yıldız, sakatlık riski tespit edilmemesi halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Sarı-Kırmızılı takım, Hakim Ziyech için daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Hakim Ziyech, 2020-2021 sezonunda 40 milyon Euro bedelle Ajax'tan Chelsea'ye transfer olmuştu. Öte yandan Chelsea, yeni sezon takım numaralarını açıklarken, listede Hakim Ziyech'in adına yer vermemişti.

HAKİM ZİYECH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hakim Ziyech ofansif orta saha mevkisinde oynuyor. Faslı futbolcu günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyiyor. 2020 yılından bu yana FC Chelsea'da oynayan futbolcunun kulübüyle 30.06.2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hakim Ziyeh 1993 tarihinde dünyaya geldi. 2023 yılı itibariyle 30 yaşında olan yıldız futbolcu, Dronten-Hollanda doğumlu fakat Fas asıllıdır.

Hakim Ziyech Fas milli futbol takımının Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Fas'ın turnuvada yarı finale kadar yükselmesine katkıda bulundu.

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