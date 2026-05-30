Hakim Ziyech yine yol ayrımında!

Hakim Ziyech ile Fas ekibi Wydad AC arasında yollar ayrılıyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılara veda ettikten sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuş, 3 ay sonra Wydad'ın yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu, Fas ekibinden de ayrılmaya çok yakın.

Africafoot'un haberine göre, Faslı yıldız, sezon sonunda kulüpten kesin olarak ayrılma kararı aldı. Haberde, Ziyech'in bu kararında kulüp başkanı Hicham Aït Menna'nın sezon sonunda görevden ayrılacak olmasının etkili olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, Wydad'a gelmesini sağlayan projenin büyük ölçüde mevcut yönetimin vizyonuna dayandığını düşündüğü ve yeni bir geçiş sürecinde yer almak istemediği aktarıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Katar'dan cazip teklifler aldığı belirtilen Ziyech'in kariyerine yeniden Hollanda'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Daha önce Ajax ve FC Twente formalarıyla başarılı dönemler geçiren yıldız oyuncunun, tanıdığı bir ortamda yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği kaydedildi.

Bu sezon ligde yalnızca 9 maça çıkan Ziyech, buna rağmen 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.