İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hakim Ziyech'e çifte talip

Al Duhail'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hakim Ziyech'e Romanya'dan Cluj ve İtalya'dan Genoa talip oldu

Haber Merkezi4 Ekim 2025 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'e çifte talip
ABONE OL

Al Duhail'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Hakim Ziyech'e iki talip çıktı.

İKİ TALİBİ BULUNUYOR

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Romanya'dan Cluj ve İtalya'dan Genoa, Faslı hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

TRANSFER PLANLARI

Yaz transfer döneminde Kurt Zouma'yı transfer ederek dikkat çeken Cluj, Ziyech ile transferdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Sezon başından bu yana hücum hattında sorun yaşayan Genoa ise Faslı futbolcu ile bu sorunu çözmek istiyor.

SÜRE İSTEDİ

Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.