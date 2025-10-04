Hakim Ziyech'e çifte talip

Al Duhail'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Hakim Ziyech'e iki talip çıktı.

İKİ TALİBİ BULUNUYOR

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Romanya'dan Cluj ve İtalya'dan Genoa, Faslı hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

TRANSFER PLANLARI

Yaz transfer döneminde Kurt Zouma'yı transfer ederek dikkat çeken Cluj, Ziyech ile transferdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Sezon başından bu yana hücum hattında sorun yaşayan Genoa ise Faslı futbolcu ile bu sorunu çözmek istiyor.

SÜRE İSTEDİ

Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.