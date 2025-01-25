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Spor

Hakim Ziyech'e talip var! Yollar ayrılabilir

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ile görüşmelerde bulunuyor.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 17:52 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'e talip var! Yollar ayrılabilir
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Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech için yeni bir gelişme yaşandı.

Hollanda basınından VI'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ile görüşmelerde bulunuyor.

ESKİ HOCASI ÇALIŞTIRIYOR

Haberde, takımın teknik direktörlüğünü Alfred Schreuder'in yaptığı takımda Ziyech'in Ajax ve Twente dönemindeki hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan haberde, görüşmelerin sürdüğü ancak henüz bir sonuca varılmadığına da yer verildi.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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