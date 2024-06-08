İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hakim Ziyech'i delirten karar!

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Hakim Ziyech, Fas-Zambiya maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

8 Haziran 2024 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'i delirten karar!
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Fas'ın Zambiya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fas, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. maçında konuk ettiği Zambiya'yı 2-1 mağlup etti ve 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Fas'a galibiyeti getiren goller; Hakim Ziyech (P) ve Eliesse Ben Seghir'den geldi. Zambiya'nın Edward Chilufya ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

TABELADA ADINI GÖRÜNCE ÖFKELENDİ

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, skor perdesini açan isim olurken 64. dakikada oyuncu değişikliği tabelasında adını görünce bir hayli öfkelendi.

SAISS, SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Hocası Walid Regragui'nin bu kararı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen 31 yaşındaki solak, kenara söylenerek geldi.

Takım kaptanlarından eski Beşiktaşlı Romain Saiss, çok sinirli olan Ziyech'i kenara giderken sakinleştirmeye çalıştı.

KULÜBEDE DE DEVAM ETTİ

Tecrübeli oyuncu, teknik heyet tarafından da sakinleştirmeye çalışılsa da Ziyech'in öfkesi kulübede de devam etti.

KRAMPONLARINI FIRLATTI

Kızgınlığı yüzünden okunan Ziyech, kramponlarını çıkardıktan sonra yere attı ve söylenmeye devam etti.

HOCASI SAKİNLEŞTİRDİ

Takım arkadaşları, maçı takip etmeye devam ederken teknik patron Walid Regragui'nin yardımcısı Ziyech'in yanına gelerek başarılı oyuncuyu sakinleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.