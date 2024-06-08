Hakim Ziyech'i delirten karar!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Fas'ın Zambiya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fas, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. maçında konuk ettiği Zambiya'yı 2-1 mağlup etti ve 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Fas'a galibiyeti getiren goller; Hakim Ziyech (P) ve Eliesse Ben Seghir'den geldi. Zambiya'nın Edward Chilufya ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

TABELADA ADINI GÖRÜNCE ÖFKELENDİ

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, skor perdesini açan isim olurken 64. dakikada oyuncu değişikliği tabelasında adını görünce bir hayli öfkelendi.

SAISS, SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Hocası Walid Regragui'nin bu kararı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen 31 yaşındaki solak, kenara söylenerek geldi.

Takım kaptanlarından eski Beşiktaşlı Romain Saiss, çok sinirli olan Ziyech'i kenara giderken sakinleştirmeye çalıştı.

KULÜBEDE DE DEVAM ETTİ

Tecrübeli oyuncu, teknik heyet tarafından da sakinleştirmeye çalışılsa da Ziyech'in öfkesi kulübede de devam etti.

KRAMPONLARINI FIRLATTI

Kızgınlığı yüzünden okunan Ziyech, kramponlarını çıkardıktan sonra yere attı ve söylenmeye devam etti.

HOCASI SAKİNLEŞTİRDİ

Takım arkadaşları, maçı takip etmeye devam ederken teknik patron Walid Regragui'nin yardımcısı Ziyech'in yanına gelerek başarılı oyuncuyu sakinleştirdi.