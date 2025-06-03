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Spor

Hakim Ziyech'in ayrılık nedeni belli oldu

Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Hakim Ziyech'in takımdan ayrılma nedeni belli oldu.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 21:56 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'in ayrılık nedeni belli oldu
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Galatasaray'dan sonra Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in Katar macerası beş ayda sona erdi.

Al Duhail, ocak ayında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile mayıs ayının sonunda yollarını ayırdı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in 32 yaşındaki futbolcu ile beş ayda yollarını ayırmasının sportif nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak Hakim Ziyech ile ayrılık kararının arkasında Katar'da gelecek yıl uygulanacak yabancı oyuncu kuralının önemli bir etken olduğu yazıldı.

Al Duhail'de 13 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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