Hakim Ziyech'in sakatlığı transferi iptal ettirebilir

Chelsea'de forma şansı bulamayan ve ayrılma kararı alan Hakim Ziyech'in, Al-Nassr'a transferi iptal olabilir.

Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, Chelsea'nin kadroda düşünmediği Faslı yıldız transferde Al-Nassr ile anlaşma noktasına gelirken, transfer sağlık kontrolleri ve maaşta anlaşamama nedeniyle durma noktasına geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİNİ GEÇEMEDİ

Chelsea'nin 15 milyon Euro bonservis alacağı transferde, sözleşme görüşmesi ve sağlık kontrollerinden geçmek için Suudi Arabistan'a giden Ziyech sağlık kontrollerinde dizinde bir problem tespit edildi.

SUUDİLER, TRANSFERDEN VAZGEÇİYOR

Sağlık kontrollerine takılan yıldız oyuncu aynı zamanda 12-13 milyon Euro maaş beklentisi nedeniyle de transfere soğuk bakan Al-Nassr, transferi iptal edeceğini Chelsea'ye bildirmesi bekleniyor.

SADECE 18 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon ligde sadece 18 maça çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu takımına 3 asistlik katkı sağladı.