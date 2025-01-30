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Spor

Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu!

Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Faslı yıldız Hakim Ziyech Katar ekibi Al Duhail'e imzayı attı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu!
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Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.

ZIYECH'İN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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